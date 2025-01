Matthias Katsch steht vor seiner alten Schule und muss sich erst mal sammeln. Der Blick auf das Gebäude, in dem ihm als Jugendlicher unermessliches Leid zugefügt wurde, fällt ihm schwer. Es hat 30 Jahre gedauert, bis er 2010 schließlich Worte für das fand, was ihm und anderen Anfang der 80iger Jahre widerfahren ist: systematischer sexueller Missbrauch, ritualisierte Gewalt am katholischen Canisius-Kolleg in Berlin-Tiergarten.

Sexuelle Gewalt an Kindern: Vor vier Jahren wurde gleich eine ganze Reihe von Missbrauchsfällen am Berliner Canisius-Kolleg bekannt. Zwar gibt es dort nun Frühwarnsysteme, doch wirklich aufgearbeitet ist der Skandal noch immer nicht. Die wichtigsten Etappen.

Immer mehr ehemalige Mitschüler berichteten damals von ähnlichen Erfahrungen mit zwei Patres, die die Schule damals längst verlassen hatten. Sie wurden an anderen Gymnasien des Jesuitenordens eingesetzt. Katsch erfährt in dieser Zeit, dass sein Peiniger Pater S. über mehrere Stationen schließlich bis nach Chile versetzt wurde. Dort arbeiteteer wieder mit Jugendlichen, obwohl der Orden offenbar von den Neigungen des Paters wusste.

Anfang des Jahres 2010 wenden sich die ehemaligen Schüler des Canisius-Kollegs an den damaligen Schulleiter. In Pater Klaus Mertes, der erst 1994 an das Gymnasium kam, haben die inzwischen erwachsenen Männer einen Gesprächspartner, der zuhört - und handelt. Er schreibt an rund 600 Schüler der betroffenen Jahrgänge aus den 1970er und 1980er Jahren einen Brief. Darin heißt es: "Ich möchte dazu beitragen, dass das Schweigen gebrochen wird (…) In tiefer Erschütterung und Scham wiederhole ich zugleich meine Entschuldigung gegenüber allen Opfern von Missbräuchen durch Jesuiten am Canisius-Kolleg."

Der Brief landet bei den Medien. Die Berichte über den Missbrauchsskandal erschüttern die Republik. In den folgenden Tagen und Wochen melden sich Hunderte Betroffene aus katholischen Einrichtungen des ganzen Landes. "Ich war natürlich erschüttert auf der einen Seite, auf der anderen Seite war ich aber auch erleichtert, jetzt endlich zu wissen, worum es geht", erzählt Pater Mertes heute im Gespräch mit rbb24 Recherche.

Über die Jahre hinweg habe es schon immer "eine Gerüchtestruktur gegeben, wo ich nie genau wusste, was ist da." In den Gesprächen mit Matthias Katsch und zwei anderen Männern sei ihm klar geworden, dass die Taten der Patres "Verbrechenscharakter" hatten und das Schweigen darüber beendet werden musste. Ihm sei klar gewesen, sagt Mertes heute, dass sein Brief etwas auslösen werde. Die Wucht der Botschaft aber habe er völlig unterschätzt. "Ich hatte eher damit gerechnet, dass es einen kleinen Artikel im Lokalteil der Berliner Zeitung oder des Tagesspiegels gibt und wir dann sozusagen in Ruhe an die Aufarbeitung gehen können."