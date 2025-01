Der Junge aus Brandenburg, der Schüler an einer Berliner Schule war, ist an seiner Diphtherie-Erkrankung gestorben.

Das Kind war im Oktober an der Infektionskrankheit erkrankt und in eine Klinik eingeliefert worden, wo er künstlich beatmet wurde.

In Berlin ist ein Schüler im Herbst an Diphtherie erkrankt. Was ist über die Infektionskrankheit bekannt? Und wie kann man sich davor schützen?

Der Junge soll nicht gegen Diphtherie geimpft gewesen sein. Erste Symptome waren wie häufig bei Diphtherie eine aktue Entzündung der Rachenmandeln, zunächst wurde das Kind in einem Brandenburger Krankenhaus behandelt. Da Diphtherie meldepflichtig ist, hatte das Krankenhaus den Verdacht und die spätere Bestätigung an den Landkreis gemeldet. Als sich der Zustand des Jungen verschlechterte, kam er in eine Berliner Klinik.

Der 10-Jährige besuchte die Waldorfschule Havelhöhe in Berlin-Kladow. Dort war der Tod des Jungen am Mittwoch offenbar an die Elternschaft kommuniziert worden. Das jedenfalls schreibt der "Tagesspiegel", der am Mittwoch zuerst vom Tod des Jungen berichtet hatte. Weitere Diphtherie-Fälle hatte es an der Schule nicht gegeben. Im familiären Umfeld des Jungen infizierte sich eine weitere Person, diese war aber geimpft.