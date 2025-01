Am frühen Neujahrsmorgen hat in der Storkower Straße in Spreenhagen (Oder-Spree) ein Kleintransporter zwei Fußgänger angefahren. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstag dem rbb. Ein 59 Jahre alter Mann wurde dabei den Angaben zufolge so schwer verletzt, dass er trotz Reanimation noch im Rettungswagen starb. Zudem sei ein 41-jähriger Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Fahrer des Kleintransportes sei von der Polizei ermittelt worden, hieß es weiter. Bei dem 35-Jährigen wurde den Angaben zufolge starker Alkohlgeruch festgestellt. Entsprechende Blutproben seien von einem Arzt zur Beweissicherung vorgenommen worden.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls laufen. An der Storkower Straße in Spreenhagen gibt es keinen Gehweg.