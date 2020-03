Einsicht oder Zufall? In der vergangenen Nacht hat die Berliner Polizei bei ihren Kontrollen deutlich weniger Verstöße gegen die Corona-Verordnung registriert als in den Nächten zuvor. In einem Späti allerdings wurde es eng.

Die Beamten hätten in der Nacht rund 30 Überprüfungen durchgeführt, teilte die Polizei am Samstag mit. Es habe 26 Strafanzeigen gegeben. "Das waren allerdings nicht nur Lokale, sondern durchaus Geschäfte, die wir überprüft haben", sagte Polizeisprecherin Heidi Voigt dem rbb.

In der Nacht davor habe es noch dreimal so viele Anzeigen gegeben. Man sei daher "recht optimistisch, dass sich das langsam rumgesprochen hat - und dass auch die Einsicht und das Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern in dieser Stadt langsam wächst", so Voigt weiter. Die Polizeisprecherin schließt aber nicht aus, dass die niedrigeren Zahlen auch Zufall sein könnten.

In Berlin sind Kneipen und Clubs seit dem 14. März als Maßnahme gegen das Coronavirus geschlossen. Seit dem 18. März mussten auch zahlreiche Geschäfte schließen, Restaurants dürfen nur noch bis 18 Uhr öffnen. Die Polizei hatte am Freitag angekündigt, die Einhaltung der Verordnung mit Spezialstreifen zu kontrollieren. Nach rbb-Informationen hat die Berliner Polizei zuletzt auch immer wieder "Corona-Partys" aufgelöst, bei den Jugendliche sich beispielsweise in Parks verabreden.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, lässt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) Ausgangsbeschränkungen prüfen. "Wir müssen jetzt diese Schritte gehen", so Müller am Freitag im rbb. In einem ersten Schritt könnten Restaurants flächendeckend zur Schließung gezwungen werden, außerdem könnte die Versammlungsfreiheit weiter eingeschränkt werden. "Weil wir es ja erleben, dass manche es offenbar immer noch nicht begriffen haben", sagte Müller in Anspielung auf die diversen Verstöße gegen die jüngsten Auflagen. "Ich gehe davon aus, dass wir das in den nächsten Tagen beschließen werden."

