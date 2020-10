Paula W. Berlin Sonntag, 04.10.2020 | 14:09 Uhr

Wie sagte schon Herr von Dassel. Wegschicken alleine reicht nicht und nur Anzeigen schreiben auch nicht,wenn kein Bußgeldbescheid erteilt wird.

Wann lernen diese Partyleute,der Bezirk und das Ordnungsamt das endlich. Wenn die Infektionen in dieser Höhe wie in Mitte etc. auf alle Bezirke verteilt wurde.

Nochmal: Infizierte sind keine Erkrankten,die Gefahr von zunehmend Erkrankten steigt aber mit der Zahl der Infizierten und nicht alle Erkrankten haben keine oder leichte Symptome,egal in welchem Alter. Abgesehen von all den Kontaktpersonen,die dann auch in Quarantäne müssen. So blöd kann doch eigentlich niemand sein,egoistisch und rücksichtslos offenbar schon. Es gibt Städte/Bundesländer,die rigoros Bußgelder verhängen und durchsetzen. Bloß in Berlin scheint das nicht zu klappen,von Anfang an. Wenn ich die Parkuhr nicht füttere klappt das dagegen sehr schnell.