Vivantes Humboldt-Klinikum Berlin | Bild: dpa/Fabian Sommer

B.1.1.7-Ausbruch in Berlin - Vivantes-Kliniken und Charité melden weitere Fälle der Virus-Mutation

25.01.21 | 17:14 Uhr

Die als hochansteckend geltende Corona-Variante B.1.1.7 greift in Berlin weiter um sich: Die Vivantes-Kliniken melden vier neue Fälle, und auch in der Charité ist eine neue Infektion festgestellt worden. Die Zahl dürfte noch weiter steigen.

An Berliner Vivantes-Kliniken ist am Montag bei vier weiteren Personen die hochansteckende Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Damit sind inzwischen 24 Patienten und Beschäftigte der Berliner Vivantes-Kliniken von der Mutation B.1.1.7 betroffen.



22 Fälle sind Stand Montag am Humboldt-Klinikum bekannt. Darüber hinaus seien am Spandauer Vivantes-Klinikum zwei weitere Personen betroffen, sagte der geschäftsführende Direktor des Vivantes Humboldt-Klinikums Jürgen Kirschbaum auf einer Pressekonferenz am Montagnachmittag. Weitere Befunde stehen demnach noch aus.

Bislang zwei Fälle in der Charité

Auch die Berliner Charité meldet einen weiteren Fall der Virusmutation B.1.1.7. Die entsprechende Probe sei "bei einer symptomatischen Person in einer Zentralen Notaufnahme der Charité" entnommen worden, teilte ein Kliniksprecher am Montagnachmittag mit. Die betroffene Person wurde demnach stationär in der Charité aufgenommen und isoliert.



Damit sind in der Charité bislang zwei fälle der berüchtigten Corona-Variante B.1.1.7 nachgewiesen. In der vergangenen Woche war die Mutation bereits bei einer Person festgestellt, die in der ambulanten Untersuchungsstelle der Charité am Campus Virchow-Klinikum getestet worden war. Die betreffende Person befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Larscheid: "Zahlen sind im Fluss"

Der Virus-Typ B.1.1.7 war bisher vor allem in Großbritannien aufgetreten. Die Variante ist Experten zufolge leichter übertragbar und womöglich auch tödlicher als die bislang vorherrschende.



Am Sonntag hatte der Amtsarzt des Bezirks Reinickendorf, in dem das Vivantes Humboldt-Klinikum steht, 20 weitere Coronainfektionen bekanntgegeben. Wieviele darunter die Mutation B.1.1.7 aufweisen, sollte in der Nacht auf Montag eine Sequenzierung herausfinden, sagte Patrick Larscheid im Gespräch mit rbb|24. Er schloss nicht aus, dass weitere Corona-Infektionen und auch neue Fälle der mutierten Corona-Variante B.1.1.7 auftreten können. "Die Zahlen sind im Fluss", so Larscheid.

Fast 2.000 Menschen in Quarantäne

Unter den Betroffenen sind sowohl Patienten als auch medizinisches Personal der Humboldt-Klinik. Das Krankenhaus wurde am späten Freitagabend unter Quarantäne gestellt, es werden keine neuen Parienten mehr aufgenommen. Vom der Quarantäne betroffen sind rund 1.500 Ärzte und Ärztinnen, Schwestern und Pfleger, Verwaltungsmitarbeiterinnen und technische Angestellte. Sie werden per organisiertem Pendelverkehr zur Arbeit und nach Hause gebracht. Zudem sind rund 400 Patientinnen und Patienten, die derzeit in dem Krankenhaus behandelt werden, von der Quarantäne betroffen. Amtsarzt Larscheid begründete am Montag im Interview mit Radioeins die Abschottung des Hauses: "Wir hatten sehr starke Hinweise darauf, dass das ein Geschehen ist, was sich im Krankenhaus stärker verteilt hat und dann war uns ziemlich schnell klar, dass es gar keine andere Chance mehr gibt, wenn wir überhaupt noch etwas retten wollen, als einfach zu sagen: 'Wir machen jetzt komplett dicht!'"

Wie die Mutation in die Klinik kam, ist noch unklar

Es sei nicht mehr deutlich gewesen, ob es sich um einen Ausbruch oder parallele Ausbrüche

im Humboldt-Klinikum handle, so Larscheid. Wie genau die Virusmutation in die Klinik gelangte, sei noch unklar - mehrere Hypothesen würden verfolgt, schilderte der Amtsarzt. Sendung: Abendschau, 25.01.2021, 19:30 Uhr