Befreundet Berlin Samstag, 23.01.2021 | 18:49 Uhr

Ich sorge mich sehr, denn vor einigen Wochen wurde eine gute Bekannte von uns dort eingeliefert, was wir wiederum von einer weiteren Bekannten (kennen uns von früher über die Gemeinde/ den Kindergarten) wissen. Aber seither wissen wir wegen Corona eben nichts mehr über die Patientin. Haben mehrfach versucht, über die Kinder Kontakt aufzunehmen, aber die reagieren nicht, haben Karten nach Hause geschickt usw. und wir rechnen mit dem Schlimmsten. Viele Leute sterben wegen Corona einen sehr einsamen Tod und niemand darf kommen, um ihnen Beistand zu leisten, sie noch einmal zu sehen etc. PS: Ich wohne in Spandau und bei uns fleiegn heute die Rettungshubschfauber wie wild zum und vom Vivantes Soandau, eben schon der zweite binnen nicht mal 2 Stunden. Vielleicht werden da auch Patienten umverlegt. Denn ich denke nicht, dass das kleine Dominikus in Hermsdorf abfedern kann, was sonst im Vivantes an Patienten hereinkommen würde.