Eiskalle Berlin Dienstag, 26.01.2021 | 14:28 Uhr

Wenn ich den Artikel könnte mir die Hutschnur hochgehen. Es kann doch wohl nicht sein daß die Krankenkassen sich bei mehreren Test quer stellen diese zu bezahlen. Haben die Oberen bei den Krankenkassen Angst daß Ihre Bonis zu klein ausfallen. Ich frage mich auch wieso Besucher die Angehörige in den Kliniken besuchen nicht getestet werden. Dieses ist meiner Freundin im UKB BERLIN passiert als ihr Vater dort gelegen hat über Weihnachten. Ihr wurde nur mitgeteilt daß sie nur für eine Stunde am Tage ihn besuchen darf einen Mund Nasenschutz zu tragen hat und wo er liegt. So brauchen wir uns nicht zu wundern wenn Corona Viren rein getragen werden. Zweitens frage ich mich wieso die Mitarbeiter in den Kliniken nicht vor Dienstantritt auf Corona getestet werden. Hier sollte die Politik aber ganz schnell nachbessern hier sind Sie gefragt als Gesundheitminister Herr Spahn.