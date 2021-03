Bild: dpa/J. Stratenschulte

Erneute Impfungen mit Astraseneca - Abgesagte Termine müssen in Brandenburg neu gebucht werden

19.03.21 | 10:59 Uhr

Auch in den Brandenburger Impfzentren und Arztpraxen wird jetzt wieder das Astrazeneca-Vakzin eingesetzt. Was es dabei für Betroffene zu beachten gibt, hat das Gesundheitsministerium am Freitag zusammengefasst.

Neben Berlin nimmt auch das Land Brandenburg bereits am Freitag die Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca wieder auf. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitagmorgen auf seiner Internetseite [brandenburg-impft.de] und auf Twitter mit. Alle bereits gebuchten Astrazeneca-Termine für diesen Samstag (20. März 2021) bleiben demnach bestehen und finden statt. Auch die bereits vergebenen Termine für die nächste Woche bleiben bestehen.



Astrazeneca-Termine, die in dieser Woche abgesagt wurden, müssen selbstständig neu gebucht werden, betont das Ministerium. In Brandenburg ist es also offenbar nicht so wie in Berlin möglich, in diesem Fall auch ohne neuen Termin bei einem der Impfzentren vorbeizukommen und sich das Astrazeneca-Vakzin verabreichen zu lassen. Neue Impftermine werden im Laufe des Freitags (19. März 2021) auf dem Online-Buchungsportal impfterminservice.de eingestellt.

Auch in Praxen wird Astrazeneca verimpft

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte am Donnerstag nach dem Bekanntwerden mehrerer Fälle von seltenen Hirnvenen-Thrombosen empfohlen, weiter mit dem Vakzin zu impfen, aber das Bewusstsein für mögliche Risiken zu schärfen. Wer vier bis 14 Tage nach einer Impfung mit Astrazeneca anhaltende Kopfschmerzen entwickelt oder punktförmige Hautblutungen bei sich entdeckt, sollte sich dringend in ärztliche Behandlung begeben.



In Brandenburg wird der Astrazeneca-Impfstoff auch in einzelnen Arztpraxen verimpft. Wie dort mit abgesagten Terminen umgegangen wird, geht aus der Mitteilung des Brandenburger Gesundheitsministeriums nicht hervor.

