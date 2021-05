Das Projekt Veritas beim Verein "Cultures-interactive" [externer Link] bietet Menschen Beratung an, die nicht wissen, wie sie mit verschwörungsgläubigen Personen in ihrem Umfeld umgehen sollen. Gegründet Anfang 2021 ist es deutschlandweit das erste Projekt mit einem solchen Schwerpunkt, finanziert wird es aus Fördermitteln der Landeskommission Berlin gegen Gewalt. An dem Projekt beteiligt ist auch Torsten Meilike.

Um Verschwörungserzählungen handelt es sich dann, wenn Menschen annehmen, dass eine vermeintliche kleine Gruppe eigene Interessen im Verborgenen versucht durchzusetzen und dabei anderen Menschen auch schadet beziehungsweise aktiv schaden möchte. Typische Feindbilder wie Juden, Linke und reiche Eliten wird dabei zugetraut, die Welt im Großen zu beeinflussen und zu steuern. Verschwörungsgläubige Personen zeichnen sich daher oft durch ein schwarz-weißes Weltbild aus, in den Graustufen nicht mehr gesehen werden. Sie vereinfachen damit das Weltbild, wobei gleichzeitig die Verschwörungen, die nachgezeichnet werden, an sich oft sehr kompliziert und für Außenstehende oft schwierig nachvollziehbar aufgebaut sind.

Was können Sie in solchen Fällen tun?

Wir versuchen, zuerst die Betroffenen, die sich bei uns melden, zu stabilisieren, also mit ihnen zu reflektieren: Wie können sie mit der Situation umgehen, um ein bisschen Entlastung zu schaffen in diesem Stress? Denn wenn dieser Stress sich weiter steigert, dann kommt es oft auch zu unbewusster Aggression in der Kommunikation, und das ist wenig hilfreich.

Im zweiten Schritt versuchen wir zu reflektieren, wie man weiter in Kontakt bleiben kann mit den Personen, die verschwörungsgläubig sind. Denn viele, die sich bei uns melden, stehen kurz davor, den Kontakt komplett abzubrechen, selbst wenn es das Elternteil ist, weil die Situation sie einfach so überfordert und belastet. Das wollen wir verhindern, denn das Schlimmste was passieren kann ist, dass Verschwörungsgläubige nur noch unter sich sind. Wenn sie also keinen Rückhalt mehr haben in anderen sozialen Systemen, weil dann möglicherweise in Momenten, wo sie darüber nachdenken, diesem Gedankengut nicht mehr anhängen zu wollen, der Ausstieg viel schwieriger wird, weil außerhalb der Szene der soziale Rückhalt fehlt.

Und der dritte Schritt ist, herauszuarbeiten, was denn die Verwandten oder Freunde in diesen Ideen von Verschwörungsgläubigkeit suchen. Was steckt dahinter? Was ist das tragende Motiv? Denn wenn wir das herausfinden, haben wir einen Ansatz, wie wir mit den Personen arbeiten können. Dann beratschlagen wir, wie die Bedürfnisse, die in Verschwörungserzählungen gefunden werden, anders befriedigt werden können.