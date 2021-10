Trotz hoher Inzidenzen - Maskenpflicht an Grundschulen bleibt vorerst ausgesetzt

25.10.21 | 21:12 Uhr

Grundschüler in Berlin und Brandenburg sind derzeit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Trotzdem wurde in diesem Bereich die Maskenpflicht abgeschafft. Das bleibt auch vorerst dabei - doch es regt sich Widerstand.



Angesichts hoher Sieben-Tage-Inzidenzen unter Grundschülern in Berlin und Brandenburg ist eine neue Debatte um die Maskenpflicht entbrannt. In beiden Ländern wurde diese Regel für die Grundschulen Anfang Oktober abgeschafft.



Nach Informationen der rbb-Abendschau hat der Berliner Hygienebeirat entschieden, die Maskenpflicht an Grundschulen vorerst weiter auszusetzen. Begründet wurde dies demnach damit, dass nach wie vor kaum Kinder trotz Corona-Infektion erkrankten. Dem Beirat gehören Wissenschaftler, Amts- und Kinderärzte, Schulpraktiker sowie Vertreter der Bezirke, des Landeselternausschusses, des Landesschulbeirates, des Landesschülerausschusses und weiterer Gremien an.



In Brandenburg wird sich nach Informationen der rbb-Nachrichtensendung Brandenburg aktuell das Kabinett erst wieder am 2. November mit der Corona-Umgangsverordnung beschäftigen.

dpa Corona-Lage in Berlin und Brandenburg - Infektionen unter Minderjährigen seit Sommer deutlich gestiegen Diese Zahlen aus den regionalen Gesundheitsbehörden lassen aufhorchen: Im September waren in Berlin und Brandenburg etwa zehn Mal so viele junge Menschen mit Corona infiziert als noch im Juli. Grundsätzlich nehmen die Neuinfektionen deutlich zu.



Besonders hohes Infektionsgeschehen in Grundschulen

In Berlin liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei Kindern zwischen 5 und 9 Jahren bei 186,5, bei 10- bis 14-Jährigen bei 180,3 (Stand 25.10.2021). Damit sind diese beiden Altersgruppen derzeit am stärksten von Corona-Infektionen betroffen.



In Brandenburg sind ebenfalls die 5- bis 14-Jährigen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 180,3 (Stand 22.10.2021) am stärksten von allen Altersgruppen von Neuinfektionen betroffen. Zugleich haben sich die Zahlen der neuen Corona-Fälle unter Jugendlichen in Berlin und Brandenburg von Juli zu September in etwa verzehnfacht.



Kinderarzt und Landesschülerausschuss gegen Maskenpflicht

Der Berliner Kinderarzt Jakob Maske, zugleich Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, riet in der rbb-Abendschau dazu, die Lage genau zu beobachten: "Es ist natürlich nicht überraschend, dass nach den Ferien die Inzidenzen wieder etwas ansteigen. Wir müssen jetzt beobachten in welcher Intensität das passiert. Natürlich ist es so, dass wenn die Inzidenzen wieder deutlich ansteigen, sehr hoch werden, dass man dann auch wieder die Masken in den Grundschulen tragen muss. Aber an diesem Punkt sind wir jetzt noch nicht angelangt."



Auch der Berliner Landesschülerausschuss plädiert dafür, vorerst beim Aussetzen der Maskenpflicht in Grundschulen zu bleiben: "Vor allem eben auch, wenn es darum geht, Lesen, Sprechen richtig zu lernen und sich klar zu artikulieren, auch im Fremdsprachenunterricht, der ja in der dritten Klasse beginnt, ist es doch sehr wichtig auf die Maske verzichten zu können", sagte Rufus Franzen, Vorstandsmitglied des Landesschülerausschusses in der rbb-Abendschau.



dpa/Gregor Fischer Lockerung für Klassen 1 bis 6 - Keine Maskenpflicht mehr an Berliner Grundschulen Für die Grundschüler in Berlin kehrt ein weiteres Stück Normalität zurück: Sie müssen ab Montag keine Masken mehr im Unterricht tragen. Der Schulalltag solle so weniger belastend sein, teilte der Senat mit. Doch die Entscheidung stößt auch auf Kritik.

Virologe fordert Kombination aus Tests und Maske

Der Virologe Martin Stürmer forderte dagegen in der rbb-Abendschau, schon jetzt zur Maskenpflicht in Grundschulen zurückzukehren: "Die Probleme mit Masken muss man natürlich ernstnehmen, aber angesichts der bevorstehenden Kälte werden die Inzidenzen hier voraussichtlich deutlich weiter nach oben gehen." Man brauche in Grundschulen eine "Kombination aus guter Testung und aus der Maske". Auch wenn Kinder nur selten erkrankten, könne ein Long Covid-Risiko nicht ausgeschlossen werden, warnte der Virologe von der Universitätsklinik Frankfurt am Main.



Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, ist für eine Rückkehr zur Maskenpflicht in Grundschulen. Bereits Anfang Oktober bezeichnete er im rbb die Aussetzung als verfrüht. Derzeit seien die Grundschüler noch ungeimpft, zudem sei damit zu rechnen, dass nach den Herbstferien die Infektionszahlen weiter nach oben gingen.



Für die Schulen in Brandenburg forderte René Mertens vom Landeselternrat Brandenburg, schnellstmöglich für mehr Luftreinigungsgeräte zu sorgen. Denn das regelmäßige Stoßlüften der Klassenräume sei im kalten Herbst und Winter nicht länger praktikabel, sagte er in Brandenburg aktuell: "Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung vom Land und kommunalen Bildungsträgern. Auf Luftreinigungsgeräte können wir nicht länger warten, der Winter kommt, und wenn wir Pech haben, wird der richtig hart. Da können wir nicht andauernd die Fenster offenhalten."

Sendung: Abendschau und Brandenburg aktuell, 25.10.2021, 19:30 Uhr