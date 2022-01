Am Montagmorgen beginnt die Testpflicht an allen Berliner Kitas - zumindest an denen, die am vorigen Freitag mit den dafür vorgesehenen Lolli-Schnelltests versorgt wurden. Spätestens ab dem 31. Januar 2022 soll es dann in allen Einrichtungen soweit sein.

Dreimal wöchentlich müssen Eltern am Morgen vor Kitabeginn ihre Kinder von nun an testen. Verpflichtend am Montag und an zwei flexiblen Tagen, die die Kitas selbst bestimmen können. Alternativ können die Tests auch draußen vor den Kitas stattfinden. Kinder, die keinen Test vorweisen können, dürfen die Kita nicht betreten. Per Formular müssen Eltern das negative Testergebnisjedes Mal vor dem Betreten der Kita bescheinigen. Positiv getestete Kinder müssen zuhause bleiben.