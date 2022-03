Emanuel Wyla: Ja, das ist so. Das liegt daran, dass diese Variante, die wir zurzeit haben, viel besser darin ist, die vorhergehende Immunität durch Impfung oder vorherige Genesung zu umgehen. Das bedeutet Omikron ist viel besser in der Lage, auch Menschen zu infizieren, die schon geimpft sind oder sich schon mal mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Emanuel Wyler ist Molekularbiologe am Max-Delbrück-Centrum und forscht dort zum Coronavirus und Immunität. Er rät, das Virus nicht zu unterschätzen und auch nach den Lockerungen noch die Maske etwa in Geschäften zu tragen.

Was ist in dieser Situation dann noch der Nutzen der Impfung, insbesondere der Booster-Impfung?

Offenbar sind Menschen, die geimpft und genesen sind, auch besonders gut geschützt. Da spricht man von sogenannter hybrider Immunität. Warum ist das so?

Das liegt daran, dass wir in unserem Körper ein lokales Immunsystem in Hals und Nase haben. Das bedeutet, es gibt bestimmte Antikörper, die zirkulieren nicht nur im Rahmen vom Körper, sondern die sind wirklich ganz gezielt in den Schleimhäuten in der Nase. Und die sind natürlich besonders gut darin, das Virus sofort abzufangen, wenn es reinkommt.

Die Impfung an sich ist sehr effizient, aber die wird in den Muskel gespritzt. Von dort erreicht sie unser Immunsystem im Körper, im Blut, aber nicht so gut in den Schleimhäuten. Wenn man sich dann noch zusätzlich infiziert, kriegt man eben noch diese Schleimhaut-Immunität oben drauf. Das bedeutet natürlich nicht, dass man es anstreben soll, sich zu infizieren. Aber es erklärt, warum Geimpfte und Genesene noch einen zusätzlichen Schub haben.