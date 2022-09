Neuer Omikron-Imfpstoff ab sofort in Berlin erhältlich

Mehrere Arztpraxen und Impfzentren in Berlin bieten ab Dienstag auch Corona-Auffrischungsimpfungen mit dem an die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff an.

Es handle sich um das Biontech/Pfizer-Vakzin "Comirnaty Original/Omicron BA.4-5", teilten mehrere Berliner Hilfsorganisationen, darunter das Rote Kreuz, mit. Sie bieten die Impfungen ab Dienstag im Impfzentrum am Ring-Center in Friedrichshain an.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung Berlin (KVB) erhalten auch Praxen ab Dienstag den Impfstoff. Im Internet hat die KVB eine Liste von Praxen veröffentlicht, die diese Impfungen anbieten [kvberlin.de]. In einem Kreuzberger Impfzentrum waren schon am Montag die ersten dieser Impfungen verabreicht worden. Alle bisherigen Impfstoffe werden ebenfalls noch angeboten.