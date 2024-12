Am Späti in Weißensee

Die meisten Berliner wohnen außerhalb des Rings. Zwei rbb|24-Reporter sprechen dort Leute am Späti an und fragen, was sie umtreibt. Heute: eine Berlinerin, die eigentlich immer arbeitet.

rbb|24 will mit den Gesprächsprotokollen, die "Am Späti" entstanden sind, Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben die Meinungen der Gesprächspartner wieder.

Wer: Berlinerin, die im Wissenschaftsmanagement tätig ist Alter: 44 Jahre Uhrzeit: 17:09 Uhr Gekauft: nichts, nur etwas zur Post gebracht Woher: von der Arbeit Wohin: zum Einkaufen Späti: ein Späti in einer Seitenstraße in Weißensee. Vor dem Geschäft laden zwei Bänke zum Verweilen ein.

Es ist anstrengend, aber ich mache das gerne, sonst würde ich es nicht machen. Sonst würde ich nicht den ganzen Tag arbeiten. Wenn man in diesem Bereich arbeitet und etwas bewirken will, dann ist es, glaube ich, immer so – an Work-Life-Balance glaube ich in diesem Bereich überhaupt nicht.

Ich arbeite im Wissenschaftsmanagement . Im Prinzip geht es darum, die Wissenschaft mit Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu verbinden. Das, was die Wissenschaft an Wissen generiert, in die Gesellschaft zu bringen - nicht nur für die Schublade, sondern wirklich auch ins Handeln zu gehen. Im Prinzip eine Plattform zu bieten, dass Wissenschaft mit Politikern ins Gespräch kommt. Zum Beispiel machen wir parlamentarische Veranstaltungen, wo Wissenschaftler ihre Forschung vorstellen, wo Politiker da sind, die dann im Idealfall etwas mitnehmen und es in den Wahlprogrammen oder in ihre Aktion miteinfließen lassen.

Mein Jahr war sehr voll. So wie 2023 auch - ist nichts Spannendes passiert. Ich arbeite einfach den ganzen Tag. Wenn ich nicht arbeite, bin ich an der Ostsee. Die Arbeit ist spannend – meistens.

Ach, ich denke an ganz viele Sachen - an Urlaub und an Wanderungen auf einem Gletscher und am Meer. Daran, wenn ich mal Zeit habe, mich mit Freunden zu treffen. Mir fallen aber durchaus mehr negative Highlights ein.

Ich bin optimistisch, dass es die AfD in den nächsten Jahren nicht schaffen wird, an die Macht zu kommen. Ich glaube noch an die Demokratie . Ich glaube nicht, dass sie akut gefährdet ist, aber wenn wir jetzt anfangen, die AfD mit in die Regierung zu nehmen – manche sagen ja, dass man es ausprobieren sollte - da sehe ich eine Gefahr, die Demokratie durchaus auszuhöhlen.

Gut, und dann das, was am gleichen Tag wie Trumps Wiederwahl passiert ist, natürlich. Morgens Mister Trump, abends die Regierung . Wie Angela Merkel es letztens gesagt hat – ich habe ihre Partei noch nie in meinem Leben gewählt und werde es auch nicht tun. Aber Frau Merkel war ein anderes Kaliber und ihr Punkt "Männer" hat es ziemlich genau auf den Punkt gebracht.

Sie spricht schnell, nimmt sich jetzt aber etwas mehr Zeit für die Antworten.

Ob ich gerne in Weißensee wohne? Ich sage mal so, ich würde lieber an der Ostsee wohnen. Aber grundsätzlich wohne ich ganz gerne in Berlin und Weißensee ist auch in Ordnung. Ich bin in Mitte geboren, aufgewachsen in Treptow, Weißensee, Prenzlauer Berg.

Die Stadt ist inzwischen viel zu voll. Viel zu viele Autos. Zu viele Menschen. Die Infrastruktur kommt mit der Menge an Menschen und Autos nicht hinterher. Das ist das Negative. Trotzdem: Wenn ich in einer anderen Stadt in Deutschland leben müsste, dann wäre es nur Hamburg. Hamburg hat für mich Großstadtcharakter, ist auch recht weltoffen - obwohl es nicht an Berlin rankommt – aber ich bin, wie gesagt, Berlinerin. Hamburg hat einfach dieses Nordische. Aber sonst müsste ich nicht unbedingt in der Stadt leben – berufsbedingt ist es aber natürlich sinnvoll.