Bozkurt hatte bei der Plenarsitzung am vergangenen Donnerstag dazwischengerufen , als Innensenatorin Iris Spranger über die tödliche Messerattacke auf einen Polizisten in Mannheim sprach. Spranger erwähnte den "schrecklichen Tod von Mannheim", woraufhin Bozkurt rief "Mannheim ist tot?". Laut Parlamentsprotokoll gab es daraufhin "Gelächter" in der Grünen-Fraktion.

Jarasch und Graf betonten, es habe zu dem Vorfall eine "intensive, ehrliche und selbstkritische Aussprache" in der Fraktionssitzung gegeben. Der Zwischenruf und das Lachen als Reaktionen seien "falsch" gewesen. "Das Parlament muss ein Ort sein, an dem um unterschiedliche Positionen gerungen wird - aber in Ernsthaftigkeit und gegenseitigem Respekt. Diesen Ansprüchen wurden wir nicht gerecht." Jarasch und Graf versprechen, so etwas werde sich "nicht wiederholen".