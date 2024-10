toberg Freitag, 11.10.2024 | 12:51 Uhr

>"Nicht die Bezahlschranken würden am meisten davon profitieren, sondern die Alternative Schwurbelfakten-Verbreiter auf Telegram und Co."

Das sehe ich auch so. Dieser Entwurf sagt im Grunde: Erst ein TV- oder Radiobeitrag produzieren und veröffentlichen und danach den darauf beziehenden Textbeitrag online stellen. Das ist zurück in die Anfangszeit von Internet, wo dieses Medium erst nur als Anhängsel betrachtet wurde. Heute ist Internet das schnellste Medium. Texte zu veröffentlichen geht schneller, als erst einen Streamingbeitrag Bild und Ton zu produzieren. Ich habe da auch schon in das Beteiligungsportal einen ausführlichen Kommentar mit Hinweisen geschrieben. Das betrifft auch so wichtige Sachen wie Katastrophenlagen mit Hinweisen an die Bevölkerung. Dieser Entwurf ist auch undemokratisch, weil er Menschen von der schnellen Informationsteilhabe ausschließt, die online keinen TV- oder Radiostream sehen oder hören können, weil z.B. die Bandbreite nicht ausreicht.