Corona-Inzidenz steigt in Berlin sprunghaft an

Nach einem Rückgang in den vergangen Tagen ist die Corona-Inzidenz in Berlin am Mittwoch stark angestiegen. Gesundheitssenatorin Gote sprach erst vor zwei Tagen davon, dass der Trend nach unten gehe.

Die Corona-Inzidenz in Berlin steigt wieder stark an. Am Mittwoch rangierte der Wert laut Senats-Angaben bei 1102,4. Das ist wesentlich mehr als am Dienstag, als der Wert noch bei 871,8 lag. Am Mittwoch vor einer Woche rangierte die Inzidenz bei 687,7. Noch am Montag sagte die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne), dass der Trend nach unten gehe.

Laut Senat haben sich in Berlin innerhalb eines Tages mindestens 8.8345 Menschen mit dem Virus infiziert. Experten gehen darüberhinaus von einer hohen Zahl an Infektionsfällen aus, die in den Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern bei der Nachverfolgung von Infektionen.