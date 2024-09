Union Berlin ist in der jungen Saison noch ungeschlagen. Die "Eisernen" haben zu ihren alten Tugenden zurückgefunden und bringen Gegner wieder zum Verzweifeln. Am Samstag treffen sie auf die TSG Hoffenheim, die bereits reichlich Verzweiflung mitbringt.

Skarke war 2022 zu den Eisernen gewechselt und kam in der neuen Saison bislang in jeder Partie zum Einsatz. In der Vergangenheit war der ehemalige Heidenheimer zeitweise an den FC Schalke 04 und SV Darmstadt 98 ausgeliehen gewesen.

Geschäftsführer Horst Heldt lobte Skarke als Profi, der immer vollen Einsatz zeige. "Mit Tim binden wir einen Spieler an uns, der täglich vollen Einsatz zeigt. Ganz egal, ob im Training oder in einem Spiel. Zudem ist er mit seiner Schnelligkeit, seiner Flexibilität und seiner Abschlussstärke ein wichtiger Baustein unseres Kaders und geht auch in der Kabine voran", so Heldt in einer offiziellen Mitteilung des Klubs.

Skarke selbst wird darin wie folgt zitiert: "Ich freue mich, dass Union mit mir plant und wir unseren Weg weiterhin zusammen gehen werden. Die letzten zwei Jahre waren für mich nicht immer einfach, umso optimistischer bin ich nun, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Ich brenne darauf, alles zu geben und will der Mannschaft mit guten Leistungen helfen."