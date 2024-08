Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) testen derzeit HVO, also Frittenfett, als Kraftstoff. Dies bestätigte ein Sprecher der BVG gegenüber rbb|24, nachdem zunächst die B.Z. berichtete.



HVO steht für "Hydrotreated Vegetable Oils" und bezeichnet mit Wasserstoff behandelte Pflanzenöle. Dieser Kraftstoff kann "zur Betankung von Diesel-Motoren genutzt werden und zugleich deutlich Emissionen reduzieren", sagte der Sprecher. Derzeit werte die BVG aus, "wie gut diese Art von Kraftstoff mit unseren Bussen funktioniert", hieß es weiter.

Zwar werde der Großteil der BVG-Busflotte künftig elektrisch angetrieben sein, "dennoch schauen wir uns auch Alternativen an, mit denen wir schon heute und auch in Zukunft deutlich klimaschonender unterwegs sein können", so der BVG-Sprecher weiter.