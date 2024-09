Termine, Tickets, Highlights - Was bei der Technologie-Messe IFA 2024 in Berlin wichtig wird

Mi 04.09.24 | 14:11 Uhr

Bild: Pacific Press

Für einen Tag auf der riesigen Technologie-Messe IFA ist es gut, den Überblick zu haben: Welche Tickets gibt es, wann ist die Messe geöffnet und wie kommt man am besten auf das Gelände? rbb|24 gibt Orientierung vor dem Start am Freitag.



Im Jahr 1924 bewunderten die Besuchenden der Berliner Funkausstellung zum ersten Mal Röhrenradios und Detektorempfänger. Ein Jahrhundert später dreht sich die Messe hauptsächlich um Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und zunehmend auch um Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Die ehemals "Große Deutsche Funkausstellung" steht vor Herausforderungen: 2018 kamen noch mehr als 250.000 Besucherinnen und Besucher, 2023 waren es noch 182.000, eine leichte Erholung nach der Corona-Pause zeichnet sich ab. Mit dieser Größenordnung rechnen die Veranstalter auch dieses Mal, wie sie sagen. In diesem Jahr (6. bis 10. September) steht das Kürzel IFA für das Motto "Innovation für alle". Um nicht wie etwa beim Autonomen Fahren erneut einen entscheidenden Trend zu verpassen, hat sich der IFA-Veranstalter vorgenommen, intensiv auf Künstliche Intelligenz einzugehen - nicht nur bei Computeranwendungen, sondern auch in der Unterhaltungselektronik und im Haushalt. Der Markt ist schwieriger geworden: Nachdem während der Corona-Pandemie mehr geshoppt wurde, geht der Konsum seitdem in diesen Bereichen wieder zurück.

Tickets nur noch online und bargeldlos

Die IFA startet am Freitag für Nicht-Fachbesucher um 10 Uhr und endet am folgenden Dienstag um 18 Uhr, die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Ticket kostet für Erwachsene 17 Euro, Kinder bis 16 Jahre müssen nichts zahlen, allerdings von einem Erwachsenen begleitet werden. Studierende zahlen zehn Euro, ein Gruppenticket für mindestens zehn Personen kostet pro Person dann 15,30 Euro. Eine Schulklasse mit maximal 38 Schülerinnen und Schülern sowie zwei Lehrkräften darf für zusammen 38 Euro in die Messehallen. Die Messe ist barrierefrei, Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer dürfen kostenlos eine Begleitperson mitnehmen, wenn sie den entsprechenden Eintrag in ihrem Schwerbehindertenausweis haben. In diesem Jahr können Eintrittskarten nicht mehr bar bezahlt werden, sondern nur noch mit Karte - und vor allem nur noch online [ifa-berlin.com].



Wer eine Karte für eine Show im Sommergarten kauft, kann an jedem beliebigen Tag automatisch auch den Rest der IFA besuchen.

Highlights und Prominente auf der IFA 2024

Alle großen Elektronikhersteller wie Siemens, Sony, LG und viele mehr sind vertreten. Fünf Themenschwerpunkte stehen im Mittelpunkt: Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Connectivity, Fitness und digitale Gesundheit. Ob im Haushalt, beim Sport oder mit Blick auf die eigene Gesundheit: Die Menschen seien in allen Lebensbereichen mit entsprechenden Produkten unterwegs, berichtete der IFA-Chef Leif Lindner. Auf der Messe seien zahlreiche entsprechende Innovationen zu sehen - genauer wurde er vorab nicht. Insgesamt werden auf der IFA 2024 etwa 2.000 Ausstellende und mehr als 125 Rednerinnen und Redner erwartet. Das höchste Honorar dürfte am Samstagvormittag die Sängerin Nicole Scherzinger, ehemals bei den "Pussycat Dolls" einstreichen. Sie solle "spannende Einblicke in ihre Karriere geben und ihre Sichtweisen zu aktuellen Themen und Trends aus den Welten von Entertainment, Technologie und Social Media teilen", warben die Veranstalter vorab. Vom Fach sprechen unter anderem der MediaMarktSaturn-Chef Karsten Wildberger und Mark Barrocas, der Vorsitzende des US-Haushaltsgeräteherstellers SharkNinja. Außerdem hat der Tech-Blogger und Berater Sascha Pallenberg einen Vortrag über digitale Transformation angekündigt, Influencer wie Riccardo Simonetti und David Mendez reden über Toleranz und Diversität in einer sich verändernden Gesellschaft. Die ARD und speziell der rbb sind seit 2023 nicht mehr auf der IFA vertreten. Die ARD hat im Dezember 2022 offiziell bekanntgegeben, dass sie ihr jahrelanges Engagement auf der IFA in Berlin beendet.

Sommergarten kehrt zurück

"Leute, die nicht auf der IFA waren, müssen das Gefühl haben: Mist, ich habe etwas verpasst", sagte Leif Lindner. Resultat: Der Sommergarten inmitten des Messegeländes wird wiederbelebt, zunächst für einen Rocker älteren Semesters. Am Donnerstag wird der kanadische Rockmusiker Bryan Adams die Messe musikalisch eröffnen, für knapp 84 Euro pro Ticket. Am Samstag treten die britischen Bands Faithless, Stereo MC's und Kosheen auf, das Ticket kostet zusammen gut 65 Euro. Am Sonntag ist auch ein Auftritt der Podcaster und Musiker Olli Schulz und Jan Böhmermann mit ihrer Sendung "Fest & Flauschig" geplant. Hierfür gibt es nur noch Stehplatzkarten für jeweils knapp 35 Euro. Das Mode- und Musiklabel 6PM soll zudem mit einem eigenen Festivaltag am Freitag vor allem junge Besucherinnen und Besucher ansprechen. Auch der Ausbau des Games-Bereichs auf der Messe habe dieses Ziel. "Das Durchschnittsalter der IFA war sehr hoch. Das war für uns eines der Warnsignale", sagte Lindner. "Wir müssen wieder an die jüngere Zielgruppe ran."

IFA 2024 Öffnungszeiten Dauer der IFA: 6. bis 10. September 2024

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr

Zutritt zum Fachbesucher-Empfang: täglich ab 8 Uhr

Anfahrt Eingangsbereich "Nord" und "Ost"

- Mit den S-Bahn-Linien S41, S42 und S46 bis Bahnhof "Messe Nord/ICC".

- Mit den Buslinien M49, X34, X49, 139 bis Haltestellen "Messe Nord/ICC" oder 218 und 349 bis Haltestelle "U Theodor-Heuss-Platz".

- Mit der U-Bahn-Linie U2 Richtung bis U-Bahnhof "Kaiserdamm" oder "Theodor-Heuss-Platz".



Eingangsbereich "Süd"

- Mit den S-Bahn-Linien S7, S41, S42, S46 und S75 bis "Westkreuz", von dort mit der S5 bis Bahnhof "Messe-Süd".

- Mit den Buslinien 218 und 349 bis Haltestelle "Messedamm/ZOB/ICC"



Das Messegelände kann auch mit dem Auto angefahren werden. Die Parkplätze vor dem Messegelände sind erfahrungsgemäß früh belegt. Es gibt insgesamt rund 12.000 Parkplätze. Ein kostenloser Bus-Shuttle fährt von den umliegenden Parkplätzen und zurück.



Lageplan Auf den Webseiten der IFA kann man sich mit einem interaktiven Geländeplan auf der Messe orientieren und über das Angebot in den einzelnen Hallen informieren.