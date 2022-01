Stollen Berlin Sonntag, 30.01.2022 | 22:25 Uhr

Also, in einem kleinen Laden muss man, wenn wenig Personal da ist, halt die Personenanzahl die hinein darf begrenzen. Und Sicherheitskameras anbringen. So kann auch besser kontrolliert werden. Was machen die Verkäufer, die Angst vor aggressiven Kunden haben, wenn jemand Ladendiebstahl begeht. Sagen die dann auch nichts, weil der Dieb ja aggressiv sein/werden könnte. Also in Schleswig-Holstein gilt im Laden 2G und im Restaurant/Bar, Ferienwohnung/Haus, Hotel 2G+ Da habe ich noch keinen Gast oder Kunden gesehen der irgendwo aggressiv war. Zu manchen Nordseeinseln kommt man als Tourist nur mit 2G und FFP2 Maske aufs Schiff. Meine Güte, und wer nicht rein darf oder will, holt sich die Ware an der Tür oder bestellt. Ging Anfang 2021 doch auch.