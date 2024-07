Sein aktuelles Album aus dem Jahr 2020 ist ein Weihnachtsalbum und heißt "The Pianoman at Christmas", das hält den britischen Jazzmusiker Jamie Cullum aber nicht davon ab, auch im Sommer Konzerte zu spielen. Von Simon Brauer

Mit 45 Minuten Verspätung kommt Jamie Cullum mit seiner Band auf die Bühne. Der Grund: Die weltweite technische Computerstörung vom Freitag - rbb24 berichtete ausführlich - hat dazu geführt, dass das Flugzeug mit dem britischen Musiker an Bord fünf Stunden später als geplant in Berlin ankam und er direkt vom Flughafen auf die Bühne springen musste.

Der Mann, der scheinbar mühelos Jazz zu Pop und Pop zu Jazz macht, heißt Jamie Cullum. Er gehört zu den erfolgreichsten Jazzmusikern Großbritanniens und hat sich auch in Deutschland längst eine große Fangemeinde erspielt. Die muss beim Konzert am Samstag in der Zitadelle in Berlin-Spandau allerdings länger als gedacht auf ihren Star warten.

Jamie Cullum rast regelrecht durch die erste Hälfte seines Konzerts. Die Songs gehen ohne Pause ineinander über, dem Publikum bleibt kaum Zeit zum Applaudieren, es scheint, als wolle Cullum die verlorene Zeit - so gut es geht - wieder reinholen. Das Publikum in der zu zwei Dritteln gefüllten Zitadelle lässt sich schnell mitreißen von Cullums Energie. Der spielt seinen Flügel meist im Stehen, klettert schon im ersten Song auf eben diesen Flügel und animiert alle zum Mitklatschen und Mitsingen.

Immer wieder baut Cullum ein paar Wörter auf Deutsch in seine Ansagen ein, bedankt sich einmal mit "Dankeschön, mein Liebchen!" holt sich so noch mehr Sympathiepunkte beim Publikum. Am Ende hüpfen und tanzen alle vor und auf der Bühne - und als Jamie Cullum am Ende des Konzerts dann noch drei zarte Songs solo am Klavier spielt, ist die Verspätung vom Anfang längst vergessen.