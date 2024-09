Die Sanierung des Campanile der Friedenskirche im Potsdamer Park Sanssouci ist abgeschlossen. Die rund vier Millionen Euro teuren Arbeiten an dem 1850 errichteten Glockenturm seien ausschließlich durch Spenden finanziert worden, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Freitag in Potsdam mit. Der Abschluss der 2022 gestarteten Instandsetzung soll am kommenden Freitag gefeiert werden.

Der Glockenturm ist rund 42 Meter hoch. Im März war bereits ein neues rund dreieinhalb Meter hohes Turmkreuz wieder auf das Bauwerk gesetzt worden. Das Denkmal gehört zum Potsdamer Unesco-Weltkulturerbe.