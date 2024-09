In der DDR flog sie von der Schule und brach mit ihrer systemtreuen Mutter. Dann machte sie in West-Berlin Karriere als Schriftstellerin: Katja Lange-Müller beschreibt sich selbst als unangepasst. Ein Gespräch über ihren neuen Roman und Mütter.

Lange-Müller wurde in Berlin-Lichtenberg geboren und wuchs in der DDR als Tochter der hochrangigen SED-Politikerin Inge Lange auf. In den 1980er Jahren siedelte sie nach West-Berlin über. Sie ist Autorin mehrerer Romane und wurde unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet. Am 05.09.24 erscheint ihr neues Buch "Unser Ole" im Verlag Kiepenheuer&Witsch.

rbb: Frau Lange-Müller, Sie sind im Dokumentarfilm "Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, ihr Schönen!" zu sehen. Darin geht es um Frauen in der DDR. Was fangen Sie mit der Zuschreibung unbeugsam an?

Katja Lange-Müller: Unbeugsam war ich sicher nicht. Aber unangepasst allemal. Das war mir in die Wiege gelegt, weil ich eine extreme Linkshänderin bin. Es ging schon in der Schule los. Die Deutschlehrerin schlich sich hinterrücks an mich heran und entriss mir den Stift, weil ich ihn in der Linken hielt - bis ich ihr dann irgendwann mal beherzt in die Hand gebissen habe.

Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile angepasst bin. Vielleicht ein wenig. Oder sind die anderen alle unangepasster geworden? So könnte es ja auch sein.