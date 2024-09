Bei den diesjährigen Kleist-Festtagen in Frankfurt (Oder) soll der Dramatiker Heinrich von Kleist zwischen dem 8. und 13. Oktober in verschiedenen Facetten gezeigt werden. Geplant sind unter anderem die Fertigung von Druckgrafiken, ein Museumsbrunch, ein Poetry-Slam und Workshops für Kinder, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Unter dem Motto "Kleist gegen alle" lädt das Kleist-Museum sechs Tage lang zu Veranstaltungen ein.

"Selten war so viel Kleist in unterschiedlichen Facetten auf unseren Bühnen zu sehen, spielerisch und zeitgenössisch umgesetzt, kurz: Kleist im Hier und Jetzt", sagte Florian Vogel, der Künstlerische Leiter des Kleist-Forums. Die Direktorin des Kleist-Museums, Anke Pätsch, ergänzte: "Selten war so oft Gelegenheit, bei so vielen verschiedenen Programmpunkten der Kleist-Festtage aktiv mitzumachen und Ausblicke in die Zukunft zu wagen - ob nun real oder fiktional."

Zentrale Spielorte der 34. Ausgabe sind das Kleist-Museum und das Kleist-Forum in der Stadt. Seit 1991 ehren die Frankfurter Kleist-Festtage jährlich im Oktober den 1777 in der Stadt geborenen Dichter Heinrich von Kleist.