Nach Kunaks Referat kommen die Körper ins Spiel. Zu harten Beats proben die sechs Performer:innen Gewalt und Erotik. Einer kniet mit Händen auf dem Rücken. Einer würgt sich selbst. Eine feuert ein unsichtbares Maschinengewehr. Hinter ihnen flimmern Archivbilder von aufmarschierenden Sportlern und gedrillten Massen. Vielschichtiger wird die Performance, als Leo Luchini wie ein einsamer Rockstar Nirvana spielt und die Pole-Tänzerin Bilgesu Akyürek mit knallroten Plateauschuhen an der Pole-Stange durch die Luft schwebt. Gleichzeitig wird eine leblose Göksu Kunak mit einer Plastikplane bedeckt an einem Haken in die Luft gezogen, als habe man gerade ihre Leiche geborgen.

Die Assoziationen sind, wie immer bei der türkischen Performerin, Kunsthistorikerin und -kritikerin Göksu Kunak, vieldeutig. Um überzogene Posen von Männlichkeit und Femininität geht es, um die Repressionen in der Türkei, um unterdrückte Minderheiten – und: um Türken und ihr Auto-Fetisch. Fürs explosive Finale geht es deshalb in den Hof. Und da steht er endlich: der dicke, schwarze Mercedes. Leo Luchini darf wieder den Rockstar geben, diesmal auf dem Autodach, Göksu Kunak wird nackt an die Heckscheibe gebunden und überm Haus schwingt Bilgesu Akyürek in Unterwäsche atemberaubend an der Stange. Klar, dass da das hippe, junge, internationale Publikum beinahe geschlossen das Handy zückt. Fotografieren, Filmen und Posten ist hier eindeutig erwünscht.