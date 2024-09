Der Berliner Musiker Peter Fox und weitere Musiker aus Neukölln haben das Sommerbad Neukölln am Montagabend in ein Konzertfläche verwandelt. Die "Pool Party" war erst am Montagvormittag angekündigt worden, wie die Berliner Bäderbetriebe am Montag mitteilten. Fans brauchten für den Konzerteintritt lediglich ein gültiges Sommerbadticket und einen gültigen Personalausweis, wie es für Freibadgäste ab 14 Jahren in Berlin die Regel ist. Ob auf den Rasenflächen oder im Wasser: Etwa 3.000 überwiegend junge Leute tanzten und feierten im Columbiabad.