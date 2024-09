Die Inszenierung "Daddy Unplugged" an der Neuköllner Oper ist eine Gemeinschaftsarbeit, bei der das ganze Team Wunschsongs und Familienfotos zusammengetragen hat. Neben der offensichtlichen Vater-Hymne "Father and Son" von Cats Stevens sind auch Queen und David Bowie dabei. Jede:r Schauspieler:in singt mal einen zu Herzen gehenden Song mit der Live-Band – und bei aller Professionalität bekommt das den hübschen Charme einer Karaoke-Show.

"Dieser Abend ist meinem Vater gewidmet. Und dem der Regisseurin Alexandra Liedtke, der vor einem Jahr verstorben ist – eigentlich allen Vätern", begrüßt der musikalische Leiter Peer Neumann das Publikum. Und erklärt, welche Songs wir im Laufe der Performance hören werden. Nämlich solche, die er schon mit der Band seines Vaters "Bodo and the Kids" als Kind bei Hochzeiten gespielt hat. Fats Dominos "Blueberry Hill" zum Beispiel.

Wenn dann vergilbte Fotos über einen uralten Diaprojektor an die Wand geworfen werden, steht einem sogleich die bundesrepublikanische Geschichte vor Augen: "So hat man gelebt, als mein Vater jung war", sagen die Protagonist:innen, "so hat man gefeiert, so sah Weihnachten aus". Garniert mit einem Zitat des jeweils regierenden Bundeskanzlers.

Ein rein dokumentarischer Väter-Abend ist "Daddy Unplugged" allerdings nicht. Die Regisseurin Alexandra Liedtke hat sich für ihre erste Regie an der Neuköllner Oper ein Stück über Väter gewünscht. Und das Autor:innenpaar Sarah Nemitz und Lutz Hübner, Profis für nahbare Figuren, hat ihr eine fiktive Geschichte geschrieben. Darin fließen Anekdoten und Fotos aus dem Team ein, allerdings nie Eins zu Eins. Wenn die Schauspielerin Katharina Beatrice Hierl in der Rolle der Sozialarbeiterin Maria von ihrem leistungsversessenen Vater spricht und auf ein Foto zeigt, ist das weder ihre Geschichte, noch ihr Foto.