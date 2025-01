In eigener Sache

Thilo Mischke wird nicht das ARD-Kulturmagazin "ttt - titel, thesen, temperamente" moderieren. Das teilte die ARD-Programmdirektion am Samstag mit. "Thilo Mischke ist ein anerkannter Journalist und mehrfach preisgekrönter Reporter", heißt es in der Mitteilung. "Doch die in den vergangenen Tagen entstandene heftige Diskussion um die Personalie" überschatte die zentralen und relevanten Themen der Sendung.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl teilte mit: "Wir setzen auf einen respektvollen, menschlichen Umgang - das gilt auch bei aller Kritik." In den vergangenen Tagen habe es viele Gespräche auch mit Mischke gegeben, "den wir sehr schätzen". Dies werde in den kommenden Tagen fortgeführt, man wolle den Vorgang gemeinsam "journalistisch aufarbeiten".