In Berlin-Neukölln ist am Freitagabend ein Mann verletzt worden, als ein massiver Ast von einem Baum brach und auf ein Auto stürzte. Wie die Feuerwehr auf Anfrage von rbb|24 mitteilte, sei der Mann eingeklemmt gewesen, Einsatzkräfte hätten den etwa acht Meter langen Ast per Kettensäge zerlegt und so den Weg frei geräumt.

Der Verletzte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei Kinder, die das Unglück aus nächster Nähe miterlebten, blieben unverletzt, standen nach rbb-Informationen jedoch unter Schock und mussten betreut werden. Das Auto wurde hingegen stark beschädigt. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort.

Das Unglück ereignete sich gegen 19.30 Uhr im Ortsteil Britz. Warum der zentnerschwere Ast vom Baum brach, stand zunächst nicht fest.