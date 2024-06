Auf der A10, dem südlichen Berliner Ring, hat sich am Dienstag ein schwerer Unfall ereignet. Drei Menschen wurden dabei verletzt, wie die Polizei dem rbb mitteilte. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Königs Wusterhausen und Schönefelder Kreuz in Richtung Dreieck Werder, die Autobahn war am Nachmittag nach wie vor gesperrt.

Zwei Lastwagen, ein Transporter und ein Auto waren laut Polizei an dem Unfall beteiligt. Zwei Menschen wurden demnach schwer, eine Person leicht verletzt. Alle drei kamen in ein Krankenhaus. Die Bergungsarbeiten laufen den Angaben zufolge noch. Vor der Unfallstelle hat sich demnach ein kilometerlanger Stau gebildet.