Das teilten die Polizeipräsidien in Berlin und Potsdam am Dienstag mit. Als Trauerflor wird in der Regel ein schwarzes Stoffbändchen an der Antenne, dem Türgriff oder dem Außenspiegel befestigt. Die Boote der Wasserschutzpolizei setzen ihre Flaggen auf Halbmast.

Nach der tödlichen Messerattacke in Mannheim fahren die Polizeifahrzeuge in Berlin und Brandenburg mit Trauerflor.

In Herzberg (Elbe-Elster) sind Blumen für den getöteten Polizisten abgelegt worden.

Am Freitag hatte in Mannheim ein 25-Jähriger mehrere Menschen an einem Infostand der islamkritischen Bewegung "Pax Europa" angegriffen. Der abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan stach dabei auch einem Polizisten mehrmals in den Kopfbereich. Der Beamte starb am Sonntag an seinen Verletzungen.