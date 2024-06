Jessica wurde in Korea geboren und wuchs in der italienischen Metropole Mailand auf. Doch hier fühlte sie sich all die Jahre fremd und nicht anerkannt. Nun lebt und arbeitet sie in Berlin. Das hat vieles für die 29-Jährige verändert.

Berlin wächst. In 2023 sind rund 28.000 Menschen nach Berlin gezogen - aus den unterschiedlichsten Gründen. Für viele ist diese Stadt vor allem ein Sehnsuchtsort. Sie wollen sich hier einen Traum erfüllen: von einer Karriere, einem neuen Leben, von Freiheit. Welcome to Berlin! rbb|24 fragt: Wer sind sie - und wie ist es ihnen ergangen?

Zum Beispiel: Jessica Koh, 29 Jahre alt, wurde in Korea geboren und ist in Mailand aufgewachsen . In Italien fühlt sie sich ihr Leben lang als Außenseiterin und nicht willkommen. Sie studiert in Korea, jobbt in den USA und beschließt dann, nach Berlin zu gehen. Sie kennt die Stadt von mehreren Reisen. Hier gestaltet sie Apps und Websiten als UX-Designerin bei einem internationalen Start-Up.

Welcome to Berlin ‧ Neu in der Stadt

In Italien ist kein Tag vergangen an dem nicht jemand "Ni Hao" (Anm. d. Red: Begrüßung auf chinesisch) oder "Hey, Chinese" gesagt hat. Einmal rief jemand: "Geh zurück in dein Land." In Mailand gibt es wenig asiatische Einwanderer, und im kulinarischen Bereich höchstens mal ein Sushi-Restaurant. Wir waren die einzige asiatische Familie in unserer Nachbarschaft. Also habe ich immer versucht, mich an die italienische Gesellschaft anzupassen. Aber es hat dazu geführt, dass ich damit aufgewachsen bin, mich selbst zu verleugnen und zu hassen.

Ich war für meinen alten Job ein paar Mal in Berlin, und ich habe mich hier sofort so viel leichter gefühlt. Du kannst Dich hier kleiden wie Du willst, Du wirst nicht beurteilt. Es ist eine Oase für Außenseiter. Ich habe das Gefühl Berlin ist dieser Ort, an dem ich lernen kann, ich selbst zu sein. Ich kann überlegen, was ich mag und was nicht. Ich bin hier weniger ängstlich und traue mich, raus zu gehen und Sachen auszuprobieren.