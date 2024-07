An der Autobahn A 24 in Richtung Berlin ist am Vormittag zwischen Herzsprung und Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ein Reisebus in Brand geraten. Laut dem Polizei-Lagedienst in Potsdam konnten alle Insassen den Bus rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Der Brand sei im hinteren Teil des Fahrzeugs ausgebrochen. Der Bus befindet sich den Angaben zufolge im Bereich der Tank- und Rastanlage Walsleben. Für die Löscharbeiten wurde die A24 in Richtung Berlin gesperrt.

Nach Informationen der zuständigen Feuerwehrleitstelle Potsdam brannte zwischen dem Rastplatz und der Fahrbahn auch eine Böschung, weshalb die Wiese von der Autobahn aus gelöscht werden musste. Es seien zehn Feuerwehr-Fahrzeuge mit 25 Kräften im Einsatz.