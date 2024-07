Demnach wird zwischen der Anschlussstelle Spandauer Damm und dem Dreieck Funkturm in Fahrtrichtung Neukölln/Schönefeld von diesem Montag bis zum 30. August eine Deck- und Binderschichtsanierung im Tiefeinbau durchgeführt. Ortskundigen wird empfohlen, die Bereiche möglichst weiträumig zu umfahren.



Während der ersten beiden Bauphasen (22. Juli bis 5. August) wird an dieser Stelle in südlicher Fahrtrichtung werden die drei Fahrspuren auf zwei reduziert. Die Anschlussstellen Spandauer Damm, Kaiserdamm (Knobelsdorffstraße) werden in dieser Zeit voll gesperrt, ab dem 29. Jui dann auch die Anschlussstelle Kaiserdamm-Süd.



In der dritten und vierten Bauphase (5. bis 29. August) läuft der Verkehr in südliche Fahrtrichtung an dieser Stelle dann nur noch über einen Fahrstreifen. Oben aufgeführte Anschlussstellen bleiben auch hier voll gesperrt.