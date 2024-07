Unbekannte stechen 18-Jährigem am Kottbusser Tor in den Rücken

Unbekannte haben einem 18-Jährigen am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg in den Rücken gestochen.

Der junge Mann kam am Freitagabend schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Samstagmorgen mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht.

Nach Polizeiangaben war der 18-Jährige mit drei Angreifern zuvor in Streit geraten, in dessen Verlauf er mehrfach geschlagen worden sein soll. Die Unbekannten flüchteten und konnten von der Polizei nicht gefasst werden.

Die Täter stachen laut Polizeisprecher mit einem unbekannten Werkzeug zu, nähere Angaben konnte sie dazu nicht machen.