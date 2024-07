Die Polizei hat eine 30-jährige Frau aus Fürstenwalde (Oder-Spree) wegen Verdachts auf schwere Brandstiftung in sieben Fällen festgenommen. Zu der Festnahme kam es laut Angaben der Polizeidirektion Ost, nachdem es am Mittwoch im Keller eines Mehrfamilienhauses in Fürstenwalde gebrannt hatte.

Die Ursache des Feuers war laut Polizeiangaben Brandstiftung. Es sei der sechste Brand dieser Art im selben Haus seit Ende 2022, einen weiteren Brand gab es in einem anderen Gebäude in derselben Straße. In allen Fällen brannte es zuerst im Kellerbereich.

Die 30-jährige Tatverdächtige wurde am Tag des Brandes festgenommen und am Donnerstag einer Haftrichterin vorgeführt. Diese habe Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung in sieben Fällen erlassen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.