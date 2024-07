Mobilfunk in Fürstenwalde gestört

Nach Sabotage an Verteilerkästen

Das Mobilfunknetz in und um Fürstenwalde (Oder-Spree) sowie im Bereich der angrenzenden Autobahn 12 sind ausgefallen. Betroffen sind der Internetzugang und die Telefonnutzung, wie die Polizei dem rbb am Montag bestätigte.

Den Angaben zufolge haben sich Unbekannte am Sonntagabend an zwei Verteilerkästen eines Funkmastes des Mobilfunkanbieters Telekom in der Lindenstraße zu schaffen gemacht. Die Abdeckungen seien beschädigt worden, hieß es weiter. Die Elektrik liegt laut Polizei nun frei. Daher habe der Regen die Technik darin zerstört. Der Mast selbst sei nicht beschädigt worden.

Der Störungsdienst ist nach Angaben der Polizei im Einsatz. Der Schaden wird momentan auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Auch der Staatsschutz sei involviert. Momentan geht die Polizei von Vandalismus aus.

Die Störungen sollen noch im Laufe des Montags behoben sein.