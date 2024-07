Radfahrer wird an Ampelkreuzung angefahren und stirbt

Ein 74-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in Guben (Spree-Neiße) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Autofahrer war an einer Kreuzung mit Ampel abgebogen und hatte dabei den Radfahrer erfasst, wie die Polizei mitteilte.

Der Radfahrer sei so schwer verletzt worden, dass er das Bewusstsein verlor und keine Lebenszeichen mehr erkennbar waren, heißt es. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er an der Unfallstelle.

Die Angehörigen des Radfahrers wurden von einem Notfallseelsorger betreut, ebenso der Autofahrer, der unter Schock stand. Die Unfallstelle soll nun von der Polizei und einem Gutachter untersucht werden.