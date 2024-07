Hmm, das Echte Mit span. Nacktschnecken, verschreckten Wölfen, gestressten Störchen redend unter der Trauerweide in der Wuhlheide Mittwoch, 31.07.2024 | 15:19 Uhr

1. Schön, das es allen soo gut geht u. sich bestens auskennen u. für Freizeit beim Geld nicht sparen müssen - Um SIE geht's nicht - es geht um die, die z.B. hier nicht kommentieren können 2. Mir ging's mal dreckig, sher, dachte brauche einen Vormund in meiner Lebenssituation - aktiv an Bezirkseinrichtung gewandt - Antwort - Eine 80-Seiten-Broschüre des Bundes zum Einlesen. - Das war's - bei mir auch - jetzt krepele ich so rum - mit Müh u. Not u. Hilfsbedarf u. 3. so geht's vielen, die nicht die Kraft haben, Angst vor dembösen Staat, Angst u. Scham Nöte offen zu legen daher sind 4. niederschwellig (klingt wie bei Auto u. STrassenverkehr) angebotene Infos u. hoffentlich nicht nur 1xBesuche zwecks Programmerfüllung aus meiner Sicht etwas Gutes u. ich sehe sehr viele ältere u. alte Menschen die sich durch die Strassen u. Läden qüalen u. evtl. eine lastende Liste an Problemen auf dem Küchentisch