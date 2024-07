Unfall mit vier Autos an geschlossener Bahnschranke

Bei einem Verkehrsunfall in Potsdam-Babelsberg sind am Montagvormittag zwei Autofahrer verletzt und vier Fahrzeuge beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Mittag mit.

Demnach wollte nach derzeitigen Erkenntnissen ein 89 Jahre alter Autofahrer von der Beethovenstraße aus nach links in die Großbeerenstraße einbiegen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Auto gekommen, das Vorfahrt hatte. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeuge laut Polizei in zwei weitere Autos geschleudert, die an der geschlossenen Bahnschranke gewartet hatten.