Das ist auch Familie Schäfer zum Verhängnis geworden. In vierter Generation verbringen die Thüringer ihre Wochenenden, Ferien oder ihren Rentner-Sommer auf dem Grundstück mit dem 28-Quadratmeter-Bungalow in der Radelandsiedlung. Vor Jahren haben sie einen maroden Schuppen abgerissen und auf den Fundamenten einen neuen errichtet. Das hätten sie nicht gedurft, ist die Bauaufsicht des Landkreises der Ansicht. Auch ein Holzverschlag, ein Außenbad und ein Baumhaus seien nicht genehmigt.

Fährt man durch die Radelandsiedlung, dann erscheint es so, als sei in den Jahren der rechtlichen Grauzone einiges an "Wildwuchs" entstanden. Schwer zu entscheiden, was davon Bestandsschutz genießt und was nicht. Einmal geht es ums Wohnrecht, ein anderes Mal um einen Schuppen oder vielleicht ein erneuertes Dach. So lange es keinen Bebauungsplan für die alte Wochenendsiedlung im Wald gibt, gibt es auch keine Rechtssicherheit und dann könnte sogar eine Schaukel für die Kinder zum illegal abgestellten Gegenstand im Wald werden.