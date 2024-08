Wegen eines Polizeieinsatzes am Bahnhof Alexanderplatz ist der Zugverkehr am Donnerstagabend zwischen dem Ostbahnhof und der Friedrichstraße unterbrochen. Die Polizei untersucht einen Koffer, der herrenlos in dem Bahnhof herumstand. Das bestätigte ein Sprecher am Abend rbb|24. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.

Die Linien S3, S5, S7 und S9 fahren zwischen den beiden Bahnhöfen nicht. Gleiches gilt für Regionalzüge. Die S-Bahn empfiehlt Reisenden, zur Umfahrung die BVG zu nutzen - diese ist von der Sperrung nicht betroffen. Auch Teile des Alexanderplatzes wurden aus Sicherheitsagründen während des Einsatzes gesperrt.



Wie lange der Einsatz noch dauert oder was sich in dem Gepäckstück befindet, konnte der Polizeisprecher noch nicht sagen.