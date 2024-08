Berlin-Gesundbrunnen - Zwei junge Männer nach Explosion in Fleischerei festgenommen

Di 13.08.24 | 19:40 Uhr

Bild: dpa/shotshop

Nach einer Explosion in einer Fleischerei in Berlin-Gesundbrunnen haben Polizisten zwei junge Männer wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen. Kurz bevor es zu einem lauten Knall samt Druckwelle am Dienstagmorgen gegen 4.20 Uhr kam, sollen die 16 und 19 Jahre alten Verdächtigen am Tatort gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Auf der Flucht vor alarmierten Polizisten sollen sie bis ins Märkische Viertel gerast sein und dabei auch rote Ampeln ignoriert haben.

Rund 200.000 Euro Schaden

Nach Angaben der Polizei wurde die Front der Fleischerei durch die Druckwelle beschädigt. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 46 Kräften im Einsatz, um die Flammen in dem Geschäft zu löschen. Acht Bewohner des fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses brachten sich demnach selbstständig in Sicherheit. Das Feuer war in kurzer Zeit gelöscht. Das Geschäft ist zerstört. Nach einem Bericht der "B.Z." schätzt der Verpächter den Schaden auf rund 200.000 Euro.

Verdächtige mit Brandverletzungen in Klinik

Die Feuerwehr sprach am frühen Morgen davon, dass bei dem Brand ein Bewohner leicht verletzt worden sei. Nach Angaben der Polizei handelte es sich aber wohl um den jüngeren Verdächtigen. Der 16-Jährige wies demnach Brandverletzungen auf und kam in ein Krankenhaus. Bei ihm wurden auch Drogen gefunden. Der 19-Jährige kam in Polizeigewahrsam, wie es hieß. Laut Polizei soll ein Zeuge beobachtet haben, wie der Jüngere vor der Explosion aus dem Hauseingang kam und einen wartenden Wagen stieg. Alarmierte Polizisten entdeckten dann das Auto und verfolgten es. Daraufhin kam es laut Polizei zu einer rasanten Verfolgungsjagd. Letztlich ließ das Duo den Wagen stehen und flüchtete zu Fuß. Polizisten fanden die mutmaßlichen Brandstifter jedoch unter einem abgestellten Transporter versteckt.

Fluchtauto beschlagnahmt

Die Polizei beschlagnahmte das Fluchtauto. Sie ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.