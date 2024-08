In Berlin haben vier maskierte Männer den Diebstahl eines Geldautomaten abbrechen müssen. Es sei ihnen nicht gelungen, den Automaten per Sackkarre abzutransportieren, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Quartett sei schließlich in einem dunklen Geländewagen geflohen.



Ein Zeuge hatte am Freitagabend beobachtet, wie sich die Männer mit Werkzeugen Zutritt zu einer Bankfiliale in der Muskauer Straße in Kreuzberg verschafften, wie die Polizei mitteilte. Er wählte den Notruf. Die Polizei ermittelt; ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen.