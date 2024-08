41-Jährige stirbt bei Konzert in Berliner Waldbühne

Bei einem Konzert der Band "Böhse Onkelz" in der Berliner Waldbühne ist eine 41-jährige Frau gestorben.



Die Frau soll bei der Veranstaltung am Mittwochabend zusammengebrochen sein, wie eine Polizeisprecherin dem rbb am Samstag sagte. Rettungskräfte hätten noch versucht, sie zu reanimieren. Das aber sei nicht gelungen.

Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden, so die Sprecherin. Der Leichnam wurde in die Pathologie zur Obduktion gebracht. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Zuerst hatte die "BZ" berichtet.