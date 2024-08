Ein Radfahrer ist in der Nacht auf Samstag in Berlin-Prenzlauer Berg bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 25-Jährige gegen 23:40 Uhr die Prenzlauer Allee in Höhe der Danziger Straße und stieß mit einer Straßenbahn der Linie M2 aus Richtung Alexanderplatz zusammen.

Der Radfahrer verletzte sich den Angaben zufolge erheblich am Kopf und wurde in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Lebensgefahr bestehe dem Vernehmen nach nicht, hieß es weiter.

Der 31-jährige Straßenbahnfahrer stand laut Polizei erheblich unter dem Eindruck des Unfalls und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt nun zum Unfallhergang.