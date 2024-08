Wegen einer Kollision mit Vögeln ist ein Lufthansa-Flugzeug in Frankfurt am Main nach dem Start wieder zum Flughafen zurückgekehrt. Die Maschine hätte eigentlich am Dienstagabend nach Berlin fliegen sollen.



Nach Angaben von Lufthansa konnte das Flugzeug sicher landen. Die Crew und die Passagiere

hätten die Maschine auf normalem Weg verlassen können. Die Flughafenfeuerwehr rückte - wie bei solchen Sicherheitslandungen üblich - vorsorglich aus. Der übrige Luftverkehr war laut Flughafenbetreiber Fraport nicht beeinträchtigt.