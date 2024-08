Streit in Freibad am Insulaner führt zu Polizeieinsatz

Erneut hat es in einem Berliner Freibad einen Polizeieinsatz gegeben. Mehrere Polizisten rückten am Donnerstagmittag im Freibad am Insulaner in Steglitz an.

Gerufen wurde sie nach Angaben eines Beamten vor Ort, weil es Streit gegeben haben soll. Vorsorglich habe man ein größeres Aufgebot geschickt. Zwei Männer sollen Hausverbot erhalten haben - die Polizei wartete, bis sie das Bad verlassen hatten. Die Lage klärte sich relativ schnell.

Das Freibad kam kürzlich erst in die Schlagzeilen, weil dort Security-Mitarbeiter unter der Hand Tickets für das Bad verkauft hatten.